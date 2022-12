Influenciadora flagra marido no motel com outra e registra traição

As imagens foram filmadas com ajuda de um amigo e o conteúdo rapidamente viralizou. O GPS do carro deu a informação a ela de onde ele estava

São Paulo – SP

A influenciadora pernambucana Emylli Thamara, 27, resolveu emprestar o carro para o marido que disse que precisava “resolver umas coisas”. Porém, seu instinto a levou a uma caçada ao homem que terminou num flagra dele com outra num quarto de motel.

As imagens foram filmadas com ajuda de um amigo e o conteúdo rapidamente viralizou. O GPS do carro deu a informação a ela de onde ele estava. Com isso, foi ao local. No motel, Emylli disse que pediu pelo quarto mais barato. Mas o que aconteceu mesmo foi uma procura incessante pelo próprio veículo em alguma garagem.

Em determinado momento, ela encontrou o carro, subiu ao local e viu o marido com a mulher ainda de toalha enrolada no corpo. “Eu agi pela emoção. Mas agora eu posso dizer que acho que fiz a coisa correta. Ela [amante] disse para mim que ele tinha dito que estava solteiro. Muitos homens fazem isso. Ele ligou para mim, e eu bloqueei ele no celular”, disse ela ao Balanço Geral da TV Guararapes em Recife (PE).

“O homem pode ter uma sereia, mas ele ainda pula do barco em busca de piranha”, disse ela mais tarde em seus stories. “Agora eu estou na onda e vou surfar”, emendou a influenciadora sobre a fama que tem ganhado na cidade e nas redes sociais.