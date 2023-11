Influencer brasiliense é um dos indicados ao TikTok Awards 2023 na categoria “Quem Sabe Faz Ao Vivo”

Paulo Salvador concorre ao prêmio na categoria dedicada a streamers

O influenciador digital Paulo Salvador destaca-se como um dos indicados do Prêmio TikTok Awards 2023, na categoria “Quem Sabe Faz Ao Vivo”. A indicação reflete uma trajetória de apenas 8 meses no TikTok, marcada por intensidade e constância nas produções de live nas plataformas.

Salvador começou com as transmissões ao vivo em março deste ano e hoje já acumula mais de 158 mil seguidores na plataforma, com uma média de 400 a 500 visualizações, por hora, nas lives que compartilha. Em pouco tempo, conseguiu alcançar resultados expressivos para streamers da plataforma, como, por exemplo, receber o troféu de TOP 2 do Brasil em um evento de lives, onde participaram alguns dos maiores streamers da plataforma. “Eu me senti honrado de estar entre os indicados do TikTok Awards 2023, e muito grato por tudo que aconteceu comigo, a maneira como eu me reconstruí e restabeleci profissionalmente para chegar até esse momento”, comenta.

O streamer é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Brasília (UnB), e chegou a morar em Taiwan para realizar um mestrado. Na volta para o Brasil, começou a trabalhar com redes sociais, tendo tido uma experiência no departamento de lives do TikTok, ajudando streamers a produzirem e entenderem a dinâmica das lives.

Apesar de ter sido colaborador da plataforma em que concorre ao prêmio, Salvador comenta que este não é o fator determinante para garantir os bons alcances no perfil. “É preciso tratar como um trabalho e fazer o máximo que der. Quem trabalha com isso sabe que o mínimo para garantir sucesso é fazer 4 horas de live por dia. Saber disso é uma coisa, conseguir fazer todos os dias é outra”.

Em média, o influenciador realiza três lives por dia e o conteúdo é determinado pela comunidade que o assiste e interage nos comentários. “A cada momento que você abre uma live é uma oportunidade diferente. Por exemplo, uma pessoa pode entrar na minha live pela primeira vez e achar que eu sou um conselheiro amoroso e em outros momentos me ver dando dicas de lives para streamers, porque a conversa flui. O que eu faço hoje de manhã é diferente do que eu vou fazer à tarde”, comenta.

O principal segmento de live em que Salvador se destaca são as batalhas, que consistem em transmissões compartilhadas com outro streamer, em uma disputa de 5 minutos por round para estabelecer quem faz mais pontos através da quantidade de diamantes de cada presente recebido ao vivo.

“Foram 8 meses que valeram uma vida de conquistas na internet. Eu saí do zero e me vi sendo convidado para palestrar no TikTok Live Summit como especialista em lives de batalha, além de ser um dos embaixadores do Tiktok Brasil no lounge da plataforma no The Town 2023. Acredito que tudo isso veio pela constância e presença nos rankings diários e de outras campanhas dentro do app. E agora com essa indicação para esse prêmio, tudo fica muito mais gratificante”, finaliza.

As votações já estão abertas e para apoiar Paulo Salvador no TikTok Awards 2023, basta acessar o link. As votações vão até às 23:59 do dia 30 de novembro de 2023.