Indo a Copa, Felipe Andreoli chora ao se despedir dos filhos e da esposa

Com a Copa do Mundo no Catar começando em poucos dias, os jornalistas do mundo todo estão se preparando para cobrir o evento, incluindo Felipe Andreoli. Nesta segunda-feira (14), a esposa dele, Rafa Brites, postou um vídeo dele emocionado ao se despedir dele e dos filhos.

Felipe e a equipe do Globo Esporte parte para Doha para cobrir o evento a partir da próxima quinta-feira (17). No vídeo, o jornalista aparece chorando ao se despedir de Rocco e Leon, de 5 anos e de nove meses, respectivamente.

Rafa garante que vai ligar para o marido todos os dias e escreveu uma legenda na postagem. “Eu não me canso de mostrar a sensibilidade desse pai. Dia 17 ele parte para o sonho de qualquer jornalista esportivo (e quase todos os brasileiros): cobrir uma copa do mundo! É incrível? Sim. Mas o coração dele está apertado, ele anda assim chorando pelos cantos pois sabe da saudade que irá ficar, e da falta que ele nos faz”, escreveu.

“Quem é mãe sabe exatamente essa sensação. E por que não os pais? Me sinto tão acolhida com minhas inseguranças e medos da parentalidade, pois esse é o cara que esta do meu lado nessa jornada. Te amo demais! Vai lá, arrebenta que estaremos aqui torcendo pelo hexa, mas mais ainda por você e sua paixão e dedicação para o esporte e jornalismo. Sou sua fã em todos os papéis que assume nessa vida”, finalizou.