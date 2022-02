Hunter Schafer e Dominic Fike confirmam namoro

O namoro ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Fãs e internautas celebraram o relacionamento nas redes sociais e desejaram muito amor para o novo casal.

Hunter Schafer, 22, e Dominic Fike, 26, confirmaram o namoro na madrugada desta sexta-feira (11) após Fike publicar uma foto beijando Schafer nos Stories do Instagram. As estrelas da série “Euphoria” (HBO, 2019) já estavam envolvidas em rumores sobre o relacionamento há algumas semanas.



Na legenda da foto, onde é possível ver Schafer e Fike em um jantar a sós em um restaurante, o ator escreveu “feliz aniversário” duas vezes. No entanto, o aniversário dos dois artistas é comemorado no mês de dezembro.



O namoro ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Fãs e internautas celebraram o relacionamento nas redes sociais e desejaram muito amor para o novo casal. “Não sei quem é mais sortudo, Hunter ou Dominic”, escreveu uma internauta.



“Estou namorando o namoro da Hunter e do Dominic”, brincou outra. “Hunter e Dominic são realmente fofos”, disse outro. “O fato de Hunter Schafer e Dominic Fike estarem namorando na vida real faz mais sentido”, pontuou um quarto internauta.



Os rumores de que as estrelas estariam namorando começaram em janeiro, quando eles foram fotografados de mãos dadas, saindo de um restaurante chamado The Nice Guy, localizado em Los Angeles. Na época, a revista People entrou em contato com os representantes dos artistas, mas não obteve resposta.



Recentemente, a HBO confirmou a renovação da série para uma terceira temporada. “Euphoria” é estrelada por Zendaya, 25, e conta a história de Rue uma adolescente que lida seu vício em drogas. Na série, Schafer interpreta Jules, e Fike dá vida a Elliot.



Segundo a revista Variety, a decisão de continuar a história foi baseada no sucesso da segunda temporada, que estreou no início de janeiro. A média de audiência por episódio na sequência é quase o dobro, comparada a primeira temporada.