Humorista Tokinho foge de assalto e compartilha vídeo

São Paulo – SP

O humorista e influenciador Tokinho, 28, contou para seus seguidores que passou por um susto ao ser vítima de um assalto a mão armada. Em um vídeo, compartilhado em seu Instagram, ele mostra o momento em que foi abordado e decidiu fugir.

“Sei que fui errado em reagir, no susto quando vi aquela arma apontada para minha cara, minha reação foi virar e correr. Não repita esse tipo de reação, graças a Deus não atiraram e não levaram nada. Ainda bem que não passou de um susto”, escreveu ele, acrescentando que está bem.

Em seus Stories, ele reforçou os perigos de se reagir a um assalto e disse que sua atitude foi errada. “Não reaja. Isso foi do meu corpo. Sabe quando dá aquele tique, tipo: eu estou na frente do meu prédio, então eu vou conseguir entrar rápido, porque eu estava na frente do portão. Graças a Deus não aconteceu o pior.”

Ele ainda desabafou sobre estar sendo alvo de críticas de eleitores de Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições para presidente por Luís Inácio Lula da Silva (PT). “E aos engraçadinhos de plantão que estão falando ‘aí, faz o L’, eu faço o L sem problema nenhum.”

“Assalto não é de hoje, entendeu? E o seu presidente aí que você fala, ainda está na presidência! Isso é do ser humano, isso não é em relação à presidente. E o mais importante é que eu estou bem”, completou ele, que, por fim, reforçou mais uma vez a importância de não reagir.