História de Leila Cravo ganhará podcast de ‘true crime’ narrado por Leandra Leal

Em 1975, a apresentadora e atriz foi encontrada inconsciente, nua e com escoriações em todo o corpo em frente a um motel do Rio de Janeiro

A atriz Leandra Leal vai narrar a história de Leila Cravo, apresentadora e atriz brasileira que despontou na década de 1970, no novo podcast de “true crime” do Globoplay, “Leila”.

Em 1975, Leila Cravo foi encontrada inconsciente, nua e com escoriações em todo o corpo em frente a um motel do Rio de Janeiro. O episódio, agora narrado pela produção do Globoplay, foi considerado um dos maiores escândalos da época e encerrou abruptamente a sua carreira.

A produção reúne depoimentos inéditos de familiares da apresentadora e terá todos os seus episódios lançados na próxima sexta-feira (29). O trabalho marca a estreia de Leandra Leal como narradora de um podcast.

Carioca, Leila atuou em cinema, teatro e televisão e apresentou o Fantástico (TV Globo). Fez sucesso nas pornochanchadas e publicou o livro “Passagem Secreta”, em 1979. A atriz e apresentadora morreu em 2020, aos 66 anos, após sentir dores no peito.