Henrique Fogaça deixa o MasterChef Brasil; Band anuncia substituto

A Band anunciou que Henrique Fogaça, um dos jurados do MasterChef, não fará parte da nova temporada do programa. De acordo com publicação nas redes sociais, o chef de cozinha precisará deixar a bancada por “questões pessoais” e será substituído pontualmente pelo chef Rodrigo Oliveira na 10ª temporada do reality culinário.

Em publicação, Fogaça emitiu um comunicado sobre a despedida e o quão importante é a atração para ele. Ele não se desligou da emissora, é apenas uma pausa. “Sou muito grato por tudo que vivo com essa grande família. Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito a família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano”, prometeu ele, em post compartilhado no Instagram.

“Reforço que é apenas uma pausa, nos veremos de novo muito em breve”, diz Fogaça, em outro trecho, agradecendo ainda à emissora por entender a necessidade da parada.

CONHEÇA O NOVO JURADO

Rodrigo Oliveira tem 42 anos, sendo conhecido por comandar o restaurante Mocotó, de cozinha sertaneja, em São Paulo (SP). O empreendimento funciona desde 1973, quando foi aberto pelo pai dele, Zé Almeida.

Assim como Fogaça, Oliveira anunciou a novidade aos seus seguidores nas redes sociais com diversos agradecimentos. “Espero que seja uma temporada linda e enriquecedora para todos nós e que a família, a quebrada e o Nordeste se sintam bem representados”, escreveu o cozinheiro.

Segundo osite oficial do MasterChef Brasil, Oliveira é o cozinheiro que mais participou do programa da Band como convidado ao longo dos últimos nove anos. “Rodrigo faz parte da família MasterChef”, afirmou a diretora Marisa Mestiço no comunicado oficial, divulgado pela emissora nesta quinta-feira (2).

O chef já marcou presença nas temporadas de amadores, profissionais, júnior e A Revanche do MasterChef.