Harry Styles e Jennifer Aniston estariam flertando, diz jornal

Cantor e atriz estão se aproximando e trocando mensagens românticas, segundo fonte do The Mirror

O cantor Harry Styles e a atriz Jennifer Aniston estariam flertando por mensagens de texto, de acordo com o jornal The Mirror. O tabloide britânico aponta que o affair teria começado após a eterna Rachel, da série “Friends”, ter ido a um show de Harry em Los Angeles, no dia 26 de janeiro.

Na apresentação, Harry rasgou um pedaço de sua calça no palco e isso teria sido o que levou a Jennifer mandar mensagem para o britânico, em tom de brincadeira. Conforme depoimentos de amigos da atriz ao The Mirror, os dois têm se aproximado aos poucos.

“Jen tem brincado com os amigos sobre com quem ela ficaria e teve uma conversinha sobre Harry. Ele cumpre todos os requisitos. É bem-sucedido, intelectual e mais legal que todos os outros”, revelou uma fonte próxima ao jornal.

“Além disso, é claro, ele claramente gosta de mulheres mais velhas e admitiu que já teve uma queda por ela quando criança, então ela está confiante de que isso tem muito mais chances de funcionar do que algumas de suas outras tentativas recentes”, concluiu o mesmo entrevistado ao The Mirror.

Harry, que tem 29 anos, já havia admitido em 2012, em entrevista ao site Showbiz Psy, que tem preferência por mulheres mais velhas. Jennifer Aniston, atualmente, está com 54 anos.