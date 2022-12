Harry e Meghan acusam família real de mentir para proteger príncipe William

Na parte inicial de “Harry & Meghan”, o casal critica o assédio sofrido pela mídia e o “racismo inconsciente” da coroa britânica

O príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, dizem ter sido usados para “alimentar os lobos” da mídia e acusam a família real britânica de mentir para proteger William, herdeiro do trono, em trailer da segunda parte do documentário do casal na Netflix.

Na parte inicial de “Harry & Meghan”, o casal critica o assédio sofrido pela mídia e o “racismo inconsciente” da coroa britânica. Nesta quinta-feira (15), a plataforma de streaming vai disponibilizar três novos episódios, em que os protagonistas devem contar o motivo de terem abandonado, em 2020, as obrigações como integrantes da família real.

Desde que Harry e Meghan acusaram a monarquia de racismo, em entrevista no ano passado a Oprah Winfrey, a mídia conservadora passou a apontar hipocrisia e desrespeito no discurso do casal.