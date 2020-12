Gusttavo Lima apaga fotos com Andressa Suita no Instagram

PUBLICIDADE

Após ter todas suas fotos apagadas do Instagram de Andressa Suíta, tendo permanecido apenas nas imagens junto com os filhos, o sertanejo Gusttavo Lima, que vem tendo seu nome usado por uma suposta namorada para conseguir contratos, tomou uma atitude drástica contra a ex e pagou a ação na mesma moeda.

Gusttavo Lima se revoltou ao perceber que foi excluído de todas as fotos ao lado de Andressa Suíta em seu Instagram e deu o troco em sua ex, excluindo todas as fotos em que apareciam juntos, que ainda continuavam em seu perfil mesmo após a separação.

A atitude vem logo após Gusttavo Lima se pronunciar e dizer que quaisquer boatos de reconciliação eram falsos. Recentemente, uma modelo mineira foi vista em um jatinho que os fãs julgaram ser do sertanejo e isso gerou um enorme burburinho.

O sertanejo ainda continua aparecendo pouco na rede social, mas sempre que aparece arranca suspiros de suas seguidoras com fotos sem camisa e frases reflexivas sobre a vida.