Gretchen se prepara para realizar novas cirurgias plásticas neste ano

A cantora revelou que irá fazer uma reformulação da lipoaspiração HD e reposicionamento das próteses de silicone

Gretchen, de 63 anos, está focada em cuidar da beleza e pronta para realizar novas cirurgias plásticas. A cantora revelou já ter procedimentos agendados para realizar ainda neste ano. Ela brincou que irá entrar “na faca de novo” em novembro.

“Dia 9 de novembro, vou entrar na faca de novo. Vou fazer uma reformulação da lipoaspiração HD e reposicionamento das próteses de silicone. Fiquei muito impressionada com o resultado do tratamento que fiz no bumbum recentemente, porque, às vezes, a gente começa um tratamento estético sem acreditar muito em milagres, mas ficou sensacional. E não uso meia por baixo nos shows”, disse à ‘Quem’.

Não é só ela que gosta de passar por procedimentos estéticos. O marido, o saxofonista Esdras de Souza, também tem feito diversas cirurgias. O músico já mexeu no rosto, boca, dentes e fez implante capilar.

“Ele sempre quis, mas não tinha oportunidade. Ele não conhecia bons profissionais e não sabia que alguns detalhes podem melhorar a nossa imagem. Um detalhe ou outro estético faz toda a diferença. Acho que isso foi uma coisa positiva para ele, mas foi também em relação à música. Ele tinha um grande desejo que as pessoas o conhecessem como músico nacionalmente”, explicou Gretchen.

Casamento

Por falar no casal, eles renovarão os votos do casamento em uma cerimônia indígena, em Salinas, no Pará, no dia 30 de setembro. A cantora afirma viver a melhor fase da sua vida amorosa.

“Essa é a fase em que estou vivendo uma maturidade e um relacionamento único mesmo. Fui ler sobre alma gêmeas, que quando elas se reconhecem tem vários sintomas e vi que tenho todos os sinais de ter encontrado a minha. É impressionante o jeito que a gente é no trabalho, a nossa junção. Qualquer pessoa que vê a gente no palco nota”.

O casal se conheceu durante o tradicional Círio de Nazaré, em Belém, no evento de Fafá de Belém. Desde então, Gretchen virou devota e prometeu segurar a corda na procissão.

“Tenho uma promessa eterna de ir na corda. Todos esses anos, fui em uma corda menor, porque fizemos o trajeto com menos pessoas. Este ano, estão estimando quatro milhões de pessoas e eu vou lá na segurando na corda, no meio do povo, pagando minha promessa”, garantiu a cantora.

Trabalhos

A agenda de Gretchen também prevê compromissos de trabalho. Ela embarcou para uma miniturnê na Europa, que também vai estender para visitar os filhos, Gabriel, Giulia e Sérgio.

“Estou indo para Europa fazer shows, vou matar a saudades dos meus fãs. Vamos nos apresentar na Bélgica e em Amsterdã. De lá, vou ver meus filhos. Também vamos nos reunir com o Gabriel, que fez a ‘Fênix do Amor’, para preparar mais alguns hits”, contou.