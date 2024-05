Grávida, Viih Tube relata desespero com descolamento de placenta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Grávida pela segunda vez, Viih tube fez um desabafo nas redes sociais sobre um grande susto que levou nos últimos dias. A influenciadora sofreu um descolamento de placenta logo após voltar de uma viagem e relatou o que passou no Instagram.

Viih contou que havia acabado de voltar de uma viagem a Porto de Galinhas (PE) com Eliezer e a filha, onde havia contraído uma virose, quando acompanhava uma reunião e teve um sangramento vaginal. “Eu comecei a pensar que estava com medo de ir ver se era sangue. Eu fui ao banheiro, passei o papel e vi que era sangue. E era muito sangue. E aí eu vivi uma das piores sensações que eu já vivi na minha vida”, disse ela.

A influenciadora, que já é mãe de Lua, de 1 ano, disse que passou pelos piores momentos antes de se dirigir ao hospital e descobrir do que se tratava. “Foi muito difícil passar por aquilo. Eu lembro que minha mão tremia e eu pensava: ‘Não é possível'”.

Ela foi imediatamente para a maternidade onde deu à luz Lua e fez um exame de ultrassom que mostrou seu bebê com batimentos cardíacos e saudável. “Na hora que eu vi o coração pulsar, eu desabei, chorei muito. E aí, deu uma alívio em mim, no Eli, em todo mundo”, descreveu ela.

Contudo, a mamãe descobriu que teve um deslocamento de placenta, o que havia provocado o sangramento. A condição ocorre quando a placenta se desprende da parede do útero antes da hora do nascimento do bebê. A situação coloca em risco não apenas o bebê, mas também a mãe.

Por isso, a influenciadora contou que está em completo repouso. “Meu descolamento foi só na beiradinha, mas se eu me estressar, pode aumentar o descolamento e se tornar uma gravidez mais difícil. Então, eu estou de repouso. Repouso total por 15 dias e não posso fazer algumas coisas”.