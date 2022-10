Grávida, Viih Tube mostra detalhes da decoração do chá revelação

Festa acontecerá neste domingo (16) sendo inspirada no Big Brother Brasil

A influenciadora Viih Tube, 22, mostrou alguns detalhes da decoração do chá revelação de seu “babytube”. A ex-BBB marcou o evento em que irá revelar o sexo de seu primeiro filho com Eliezer, 32, para o próximo domingo (16).

“Chega logo domingo, pelo amor de Deus”, escreveu ela, na manhã desta sexta-feira (14). Através de seus Stories do Instagram, a influenciadora mostrou fotos das lembrancinhas que irá entregar aos convidados, dos convites e também do topo do bolo. Os dois ainda disseram que farão uma live para revelar o sexo do bebê.

Foto: Reprodução/Instagram

Ela já havia explicado que o tema da comemoração seria inspirado no Big Brother Brasil (Globo), já que os dois passaram pelo programa. Viih esteve na 21ª edição do reality e Eliezer participou da 22ª edição, que foi ao ar neste ano. O chá foi intitulado “BBBaby”.

Viih anunciou que está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com Eli em 20 de setembro.

Os dois já até fizeram um perfil para a criança nas redes sociais chamado Baby Elitube. Na época, página já contava com mais de 700 mil seguidores.