Grávida de Whindersson Nunes, Maria Lina é acusada de dar ‘golpe’ e rebate críticas

“Imagina, um dia está andando de Piracicabana por Blumenau, e no outro está grávida do Whindersson, com a Maísa sendo tia da criança. Que tudo”, disse uma pessoa, sendo respondida por outra na sequência: “Você quis dizer: Que golpe”. A primeira internauta, então, concordou: “É isto”.

Maria Lina postou um print em sua conta da conversa entre as duas seguidoras e fez um apelo aos internautas. “Esse tipo de pessoa: não sejam”, limitou-se, compartilhando novo clique com Whindersson Nunes e se derretendo pelo comediante: “Felicidade demais para ligar para coisa ruim. Só amor no coração”.