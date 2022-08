Grávida de 29 semanas, Virginia mostra barriga mexendo

Em suas redes sociais, a influenciadora publicou um vídeo em que aparece a barriga e Zé Felipe ao lado falando com a filha

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 23 anos, compartilhou com seus seguidores, nesta segunda-feira (15), um vídeo no qual mostra sua barriga se mexendo. Ela está grávida de 29 semanas de Maria Flor, sua segunda filha com o cantor Zé Felipe. Os dois são pais de Maria Alice, de 1 ano.

“Pra finalizar a segundona com muitooo amor!!!! Que nossa semana seja abençoada por Deus, amém! Por cá Flururu está a todo vapor, entrou em 29 semanas”, escreveu Virginia na legenda da publicação.

No vídeo, ela aparece mostrando a barriga com Zé Felipe, que está ao lado falando com a filha enquanto ela se mexe na barriga da mãe.

“Florzinha do papai… Flururu. Maria Flor. Você é linda, papai viu hoje você na foto. Você tá acordada? Te amo, filha”, diz Zé Felipe enquanto a barriga de Virginia se mexe.