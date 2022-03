Gracyanne Barbosa muda visual para ensaio, e surpreende nas redes sociais

A influenciadora e musa fitness mostrou o resultado nas redes sociais e alguns seguidores quase não reconheceram ela

Para quem não conhecer a modelo das fotos e nada mais nada menos que Gracyanne Barbosa, a musa fitness fez um ensaio em casa onde mostra o novo visual com fios mais claros.

Adepta de procedimentos estéticos como harmonização facial para afinar o rosto a modelo quase não foi reconhecida nas redes sociais.

“Como faço muito exercício físico com muitos pesos acabo trabalhando a musculatura do meu rosto por segunda intenção. Desde de novinha tenho o rosto mais cheio e as bochechas sempre me incomodaram”, contou ela no ano passado.