A cantora Rita Lee, que morreu aos 75 anos nesta terça-feira (9), será homenageada no lançamento da Lei Paulo Gustavo, na quinta-feira (11), na Concha Acústica, em Salvador. O evento contará com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Na abertura do encontro, será projetada uma imagem de Rita Lee ao som da canção “Flagra”. Margareth deverá fazer um discurso em homenagem à ícone do rock brasileiro.



A chefe da pasta da Cultura soube da morte de Rita Lee enquanto participava de uma audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado.



A ministra levou as mãos ao rosto e disse: “Ai, meu Deus”. Em seguida, pediu desculpas pela interrupção. Visivelmente emocionada, Margareth afirmou que a surpresa veio pelo o que Rita Lee representa para o Brasil.



“Não é uma questão direta de amizade, tive poucos momentos com ela. Mas é pelo que ela simboliza para o Brasil e para a música popular brasileira, como uma mulher revolucionária”, afirmou Margareth, que ainda lamentou a morte do deputado David Miranda também nesta terça.



E seguiu: “Durante muito tempo de construção da minha vida, como jovem, [tive Rita Lee] como referência. Realmente é um momento duro receber essa notícia”.



O evento de quinta marca o início dos repasses de R$ 3,86 bilhões para estados e municípios ajudarem o setor cultural a se recuperar da crise causada pela pandemia de Covid-19. O ator e comediante Paulo Gustavo também será homenageado.