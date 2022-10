Glória Perez faz publicação a favor da Jovem Pan

A publicação da novelista foi interpretada, nas redes sociais, como uma declaração de apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL)

A escritora da TV Globo Glória Perez, 74, virou assunto na web ao compartilhar uma imagem favorável ao canal Jovem Pan, na madrugada desta sexta-feira (21). A artista publicou uma foto, em seus Stories, com um emoji de coração e o logo da emissora.

“Gloria Perez mostrando em sua novela como uma fake news pode destruir uma vida, e, ao mesmo tempo, apoiando quem compartilha fake news”, escreveu uma internauta, relembrando a trama da novela “Travessia” (Globo) e as recentes decisões do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que determinaram a remoção de conteúdos divulgados por veículos de comunicação sob a justificativa de serem inverídicos.

A publicação da novelista foi interpretada, nas redes sociais, como uma declaração de apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), mesmo candidato que teria almoçado em agosto com Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato de Daniella Perez, filha da escritora. Na ocasião, Juliana Lacerda, esposa do agora pastor, negou que o casal tenha intimidade com o presidente.

Em recente entrevista à Folha de S.Paulo, a escritora afirmou que não pretende declarar seu voto. Em setembro, a artista curtiu uma publicação pró-Bolsonaro no Twitter, mas negou que isso seja uma forma de apoiá-lo. “Curti e vou curtir qualquer post que defenda a liberdade de expressão. Ponto. Nunca declarei voto. Nunca, em tempo nenhum. E vou continuar assim. É um princípio meu.”

A imagem de apoio a Jovem Pan também foi compartilhada por Zoe Martínez, comentarista da rádio, que, no início da semana, acusou o TSE de pressionar a emissora com suas recentes decisões. Ela já declarou publicamente apoio ao candidato Jair Bolsonaro (PL) nas eleições.