Globo negocia com Nany People para quadro de humor no BBB 24

Ideia é que ela tenha um espaço para realizar um resumo da semana de forma bem-humorada, usando seu olhar apurado

Gabriel Vaquer

Aracaju – SE

A Globo começa a definir detalhes sobre a próxima edição do Big Brother Brasil, que estreia em janeiro. A comediante Nany People, conhecida por diversos trabalhos na televisão, negocia a participação em quadro do programa.

A ideia é que ela tenha um espaço para realizar um resumo da semana de forma bem-humorada, usando seu olhar apurado.

A ideia com o nome de Nany se deu por ela se destacar em quadros como o Caldeirola, apresentado no Caldeirão com Marcos Mion nas tardes de sábado.

Para amigos, Nany diz que está animada com as negociações e espera que elas deem certo. Além de Nany, a Globo também conversa com o ator e humorista Luís Miranda, como informou o jornalista Lucas Pasin, do UOL.

Nany People e Luis Miranda seriam substitutos diretos de Paulo Vieira e Dani Calabresa, que deixam a atração. Paulo tem outros projetos, como a série “Pablo e Luisão”, que será gravada para o Globoplay, e a nova temporada do The Masked Singer Brasil, onde será jurado.

Já Dani Calabresa não tem nada em vista na Globo, mas seu CAT BBB não caiu no gosto do público nos dois últimos anos. A ideia da emissora é reformular para dar frescor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nany People já tem experiência vasta em televisão. Antes de trabalhos na Globo, Nany trabalho com Hebe Camargo (1929-2012) por seis anos no SBT, e como repórter de programas na Band e na RedeTV!. Como jurada, também participou do Programa do Ratinho no SBT.

O BBB 24 estreia em 8 de janeiro, e seguirá com Tadeu Schmidt em sua apresentação. A atração já é sucesso comercial, e vendeu todos os seus patrocínios, com arrecadação prevista acima dos R$ 1 bilhão.