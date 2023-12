Globo decide promover homem do tempo a apresentador no Hora 1

Contratação foi um esforço recente da Globo para aumentar a sua diversidade nas telas

Gabriel Vaquer

Aracaju – SE

A Globo promoveu uma estreia surpreendente na manhã desta segunda (11). Marcelo Pereira, então homem do tempo de seus telejornais matinais, apresentou pela primeira vez um telejornal na emissora. Pereira está na Globo desde fevereiro de 2021.

Pereira comandou o Hora 1 da Notícia, onde já atua normalmente com o titular Roberto Kovalick. O âncora está de folga nesta semana. Pereira recebeu boa sorte de seus colegas.

A reportagem apurou que ele ficará no comando do Hora 1 ao longo desta semana. Kovalick voltará no plantão de Natal. Ana Paula Campos também está na escala de festas.

Recentemente, quando Kovalick se ausentou, por férias, escalas de feriados ou folgas, quem o substituiu normalmente era o repórter César Menezes.

A contratação de Pereira foi um esforço recente da Globo para aumentar a sua diversidade nas telas. Inicialmente, o jornalista atuava como repórter da madrugada em São Paulo.

Logo em seguida, foi promovido para garoto do tempo e virou o primeiro homem negro a apresentar a previsão da temperatura na história do jornalismo da Globo.

Antes de chegar na Globo, Pereira atuava como âncora do FN2, o equivalente ao SP2 da TV Fronteira, afiliada da Globo em Presidente Prudente, interior de São Paulo.

Além da Fronteira, o jornalista acumula passagens pela Rede Amazônica (Acre) e TV Anhanguera (Tocantins), ambas parceiras da líder de audiência, além de Record e SBT em São Paulo.