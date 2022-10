Gisele e Brady se separam; como fica a divisão dos mais de R$ 3 bilhões?

Desse montante, R$ 1,3 bilhão corresponde à fortuna de Tom Brady e R$ 2,1 bilhões são de Gisele, de acordo com o site

Gisele Bündchen e Tom Brady anunciaram nesta sexta-feira (28) seu divórcio, após 13 anos de casamento. Os fãs ficaram curiosos: como será feita a divisão da fortuna do casal?

Segundo estimativas do site Celebrity Net Worth, o patrimônio dos dois é de US$ 650 milhões, hoje equivalentes a R$ 3,4 bilhões. Confira como funciona a divisão em casos como o deles.

Desse montante, R$ 1,3 bilhão corresponde à fortuna de Tom Brady e R$ 2,1 bilhões são de Gisele, de acordo com o site. O salário anual dele é de R$ 160 milhões, enquanto o dela é de R$ 212 milhões.

Uma fonte próxima aos dois disse à revista People que o contrato de divisão de bens é confidencial, mas já está definido: “O acordo já está feito. Eles ficaram esse tempo todo negociando termos”.

Em entrevista ao site StyleCaster, a advogada Jacqueline Newman opinou: “Pessoas com essa magnitude de riqueza não costumam se casar sem um documento que defina o que vai acontecer se não der certo. Eu diria que a maior parte já está definida. Então provavelmente tem um acordo pré-nupcial, mas se houver algum imóvel comprado enquanto eles estavam casados, talvez haja brigas sobre isso”.

Ainda de acordo com o site, eles têm pelo menos quatro imóveis: uma casa em Montana (EUA), um apartamento de R$ 18,6 milhões em Nova York, uma casa na Costa Rica e uma mansão de R$ 90 milhões em Miami.

No início de 2021 a revista Forbes divulgou que o casal havia vendido uma mansão com sete banheiros, estúdio de ioga, sala de vinhos e uma garagem para 20 carros por US$ 32,5 milhões (cerca de R$ 171 milhões na cotação atual).