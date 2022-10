Gisele Bündchen e Tom Brady anunciam divórcio após 13 anos de casamento

O site TMZ já tinha afirmado que o casal fechou o acordo dos termos de separação, envolvendo divisão de bens e guarda dos filhos

São Paulo – Sp

Gisele Bündchen, 42, confirmou nesta sexta-feira (28), através de suas redes sociais o divórcio do marido, Tom Brady, 45. “Com gratidão por nosso tempo junto, Tom e eu decidimos amigavelmente assinar o divórcio”, afirmou a modelo após 13 anos de casamento.

“Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, os quais amo com todo meu coração. Vamos continuar criando eles juntos e dando todo amor, cuidado e atenção que eles merecem”, afirmou a modelo nos stories do Instagram.

“A decisão de terminar nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que ficamos juntos e desejo o melhor para Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada nessa fase difícil.”

O site TMZ já tinha afirmado que o casal fechou o acordo dos termos de separação, envolvendo divisão de bens e guarda dos filhos, Ben, 12, e Vivian, 9. Segundo a publicação, eles assinarão os papéis que oficializam o término nesta sexta-feira, na Flórida, nos Estados Unidos.

Tom Brady também se pronunciou sobre o fim do casamento de 13 anos. “Chegamos a essa decisão de forma amigável e com gratidão pelo tempo que passamos juntos. Vamos continuar trabalhando juntos como pais para garantir que eles recebam o amor e atenção que merecem”.

“É claro que fazer isso é dolorido e difícil, como é para muitas pessoas que passam por isso todos os dias ao redor do mundo. Mas desejamos o melhor um ao outro enquanto seguimos os novos capítulos de nossas vidas que ainda serão escritos.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dois enfrentavam uma crise conjugal desde o início de setembro e já estariam vivendo separadamente há mais de um mês. Os desentendimentos teriam começado depois que o jogador voltou atrás na decisão de se aposentar do esporte, o que seria o desejo de Gisele.

A crise conjugal veio a público após Brady virar notícia nos Estados Unidos por ter faltado aos treinos de sua equipe durante 11 dias em agosto. Ao ser perguntado sobre o assunto, em 27 de agosto, ele disse que a ausência tinha sido por “motivos pessoais”.

“Todo mundo tem diferentes situações pelas quais está passando”, afirmou à imprensa após o fim do jogo. “Todos temos desafios únicos em nossas vidas. Tenho 45 anos, cara. Tem muita coisa acontecendo.”

Segundo o site Page Six, o casal terá de dividir patrimônios que ultrapassam os R$ 3 bilhões. A reportagem aponta que Brady tem uma fortuna acumulada de US$ 333 milhões (R$ 1,7 bilhão), e a brasileira outros US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões). Ambos são pais de Benjamin, 12, e Vivian, 9.

De todo esse montante, cerca de US$ 26 milhões (o equivalente a R$ 137 milhões) se referem a três imóveis. São eles:uma mansão de cerca de R$ 89 milhões em Miami, um apartamento de R$ 18,9 milhões em Nova York e uma casa de quase R$ 30 milhões em um condomínio em Montana.