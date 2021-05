Gino, da dupla com Geno, é internado com Covid

O sertanejo gravou um recado e afirmou que está apresentando melhora: “Estou melhorando a cada dia, e obrigado por pedirem a Deus por mim”

O cantor Gino, 75, da dupla com Geno, testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira (25), e agora está internado no Hospital 9 de Julho em São Paulo. “Seguimos confiantes em sua recuperação”, diz comunicado oficial publicado no Instagram da dupla.

O sertanejo gravou um recado, nesta quarta-feira (26), e afirmou que está apresentando melhora. “Bom dia meus amigos! Olha, eu estou indo. Estou melhorando a cada dia, e obrigado por pedirem a Deus por mim. Dá para vencer essa doença, não é fácil, mas dá para vencer.”

Wagner Paula, empresário da dupla, afirmou que ele havia sido internado no último domingo (23) com suspeita de pneumonia, em um hospital em Divinópolis, Minas Gerais. E na segunda-feira (24) ele foi transferido para São Paulo, por opção da família.

Ele também confirmou que o sertanejo recebeu as duas doses da Coronavac, sendo completamente imunizado há cerca de um mês. Wagner diz que as expectativas são boas, e agora basta esperar pela recuperação do cantor.

Gino nasceu em Itapecerica e se chama Sebastião Ribeiro de Almeida. Ele é cantor da dupla Gino e Geno desde 1970, e desde 2019 seu parceiro é Mauro Gonçalves Pereira. Em mais de 50 anos de carreira, a dupla já chegou a gravar 37 álbuns e três DVDs.

