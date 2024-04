Gil do Vigor surpreende seguidores com trechos de aula de economia em inglês

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Antes de embarcar para Boston, Estados Unidos, onde irá dar uma palestra de economia em Harvard, Gil do Vigor compartilhou trechos de um das suas aulas na Universidade de Davis na Califórnia e sua rede social nesta quinta-feira (4). O ex-BBB explica algumas equações feitas em quadro em inglês e volta e meia fala exclama: “Ai Brasil”.

Nos comentários da publicação, famosos como Tiago Leifert, Manu Gavassi, Fiuk Marvvila e Thaissa Carvalho exaltaram o economista pernambucano. “Que orgulho! Parabéns vc merece todo o sucesso”, escreveram.

O participante do BBB 21 irá palestrar em Harvard, uma das universidades mais respeitadas dos Estados Unidos, na 10ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT. O evento, organizado pela comunidade brasileira de estudantes, contará com as presenças de Ivete Sangalo, Seu Jorge, Tiago Leifert e Flavio Dino nos dias 6 e 7 de abril.

O ex-BBB chegou a comemorar o convite nas redes sociais no final de fevereiro:”Vou palestrar em Harvard! Quando falaram que eu não duraria um mês pois abandonei tudo pela educação, não fazia ideia de tudo que estava por vir. Deus é Fiel”.