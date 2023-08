Gil do Vigor relata ter sido alvo de ataque em fila de avião

A publicação de Gil gerou uma série de comentários dos internautas, com opiniões divididas sobre o incidente

Após sua participação no evento Criança Esperança na noite de segunda-feira (7), no Rio de Janeiro, Gil do Vigor embarcou para São Paulo poucas horas depois. No entanto, ao chegar à capital paulista, o ex-BBB compartilhou um episódio que aconteceu na fila de espera para entrar na aeronave, classificando-o como um “ataque”.

Gil revelou que estava cantarolando em voz baixa trechos do louvor “Todavia Me Alegrarei”, de Sarah Beatriz, que se apresentou no especial da Globo. Foi então que uma mulher no saguão do aeroporto o repreendeu, chamando sua atenção. “Acabei de ser atacado antes de entrar no avião! Eu estava cantando um louvor na fila e até que baixinho e a mulher disse: ‘Não venha cantar dentro do avião feito um maluco'”, começou ele.

Inicialmente, o ex-BBB pensou que era uma brincadeira, mas logo percebeu que a mulher estava falando sério. Ele expressou sua incredulidade com a situação, questionando: “Gente, o que aconteceu com as pessoas? A alegria do outro incomoda tanto assim?”.

