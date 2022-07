Gil do Vigor entrevista astros de ‘Stranger Things’

O ex-bbb compartilhou em suas redes uma foto ao lado de Jamie Campbell, que interpreta Vecna, e Joseph Quinn, que dá vida a Eddie

O ex-BBB e economista Gil do Vigor, 30, deixou os fãs da série “Stranger Things” (Netflix) animados nesta quarta-feira (6). Ele compartilhou em seu perfil do Instagram uma foto ao lado de Jamie Campbell, que interpreta Vecna -o vilão da quarta temporada, e Joseph Quinn, que dá vida a Eddie.

“Sobrevivi ao Vecna e fiz o Eddie falar ‘Ai Brasil!'”, escreveu ele como legenda da foto, citando seu bordão que surgiu durante o BBB 21 (Globo). Gil fez uma entrevista com os dois atores, que estão de passagem pelo Brasil.

Além da foto, o economista também compartilhou um trecho da entrevista. No vídeo, ele faz Quinn falar o bordão e se diverte com a entonação do ator. “Vigorando no mundo invertido”, escreveu o cantor Mateus Carrilho nos comentários.

Foto: Reprodução

Nos Stories, fãs e internautas mandaram perguntas sobre o encontro. Gil garantiu que “foi cachorrada e resenha. Eles riram tanto, foi uma resenha total. Eu não aguentava e gritava”. O ex-BBB ainda disse que os dois atores são “cheirosos demais” e que Quinn é extremamente humilde.