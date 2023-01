Gerard Butler teve acidente com ácido fosfórico no set: ‘Queimou meu rosto’

Em entrevista ao programa Late Night with Seth Meyers, o artista explicou que a sensação era a de que estava “queimando” o próprio rosto

Maceió – AL

O ator Gerard Butler, 53, contou que sofreu um acidente durante as gravações do filme Alerta Máximo, ao passar, sem querer, ácido fosfórico no rosto.

Em entrevista ao programa Late Night with Seth Meyers, o artista explicou que a sensação era a de que estava “queimando” o próprio rosto.

“Estava colocando minha mão nas rodas de um avião, meio que fingindo que eu sabia o que estava fazendo. Só que todas as vezes em que levantava as minhas mãos, elas ficavam cobertas de sangue e fluido verde. E eu ficava tipo: ‘Não sei o que é esse fluido verde'”, iniciou.

“Estava esfregando meu rosto e, de repente, está na minha garganta. Está na minha boca. Está no meu nariz. Está nos meus olhos. Estava queimando meu rosto”, completou Butler, que descreveu a si mesmo como uma pessoa “naturalmente desajeitada”.

Em Alerta Máximo, Gerard Butler interpreta um piloto que precisa fazer um pouso de emergência em um lugar hostil. O filme chega aos cinemas em 26 de janeiro