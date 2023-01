Gangsta Boo, pioneira do rap feminino, é encontrada morta em casa aos 43 anos

De acordo com o TMZ, ainda não se sabe quais foram as circunstâncias exatas que levaram a cantora à morte

Gangsta Boo, uma das primeiras mulheres a conquistarem o mundo do rap nos anos 1990, foi encontrada morta na segunda-feira, 2, em sua casa. Ela morava em Memphis, cidade do Tennessee nos EUA, e tinha 43 anos.

O seu falecimento foi confirmado por DJ Paul, que também integrava o grupo Three 6 Mafia.

De acordo com o TMZ, ainda não se sabe quais foram as circunstâncias exatas que levaram a cantora à morte.

Uma pessoa próxima à Gangsta Boo disse ao portal que a rapper teria tido uma overdose.

Segundo o site estadunidense, ela teria ido a um show junto com seu irmão e ele teria começado a passar mal, o que teria exigido levá-lo ao hospital.

Enquanto o irmão da cantora se recuperava, ela teria começado a se sentir mal.

De acordo com a fonte ouvida pelo TMZ, ela supostamente teria feito uso de narcóticos como fentanil. A polícia já iniciou uma investigação do caso e vai realizar uma autópsia do corpo de Gangsta Boo para verificar se ela fez uso abusivo de alguma substância.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gangsta Boo ficou famosa nos anos 1990, quando entrou para o grupo Three 6 Mafia – formado por Dj Paul, Juicy J, Lord Infamous , Crunchy Black , Koopsta Knicca e outros.

Ela era uma das únicas mulheres do grupo e se notabilizou como uma das pioneiras no mundo do rap.

No início dos anos 2000, ela deixou Three 6 Mafia e seguiu carreira solo. À época, ela reclamou da gestão financeira do grupo e alegou ter divergências criativas com os colegas.

Mesmo sozinha, a rapper conseguiu se firmar como uma referência no meio musical e gravou com bastiões do rap como Gucci Mane, Lil Jon, OutKast, E-40, T.I. e The Game.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo