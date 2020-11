Galisteu é defendida por internautas após Xuxa dizer que se declararia a Senna

PUBLICIDADE

SÃO PAULO,

Xuxa, 57, declarou que procuraria Ayrton Senna (1960-1994) um dia após acidente fatal que o vitimou em Ímola, na Itália, em 1994. A apresentadora contou que tinha pedido uma semana de afastamento do trabalho com o intuito de procurar o piloto de Fórmula 1 e se declarar. “Eu queria conversar. Ele estava namorando, mas eu queria falar do meu sentimento por ele. Mesmo estando separados havia um tempão eu ainda gostava dele, tinha vontade de ficar com ele”.

Decidida a ir atrás do esportista, a apresentadora comentou com sua equipe um pressentimento que o piloto iria se machucar naquele domingo, mas que o procuraria mesmo assim. As pessoas riram e ela disse que sempre sentia essas coisas em relação a Senna. “Queria deixar claro uma coisa, porque todo mundo sabe que ele estava namorando. Falando isso parece que eu estava querendo separar alguém, quando, na verdade, estava querendo resolver minha vida com ele”, disse Xuxa no Altas Horas deste sábado (21).

Alguns internautas não gostaram nada do arroubo da apresentadora e relembraram um vídeo no qual Adriane Galisteu, 47, que era namorada de Senna quando ele faleceu, classifica a atitude como deselegante. Outros, mais contundentes, chamaram Xuxa de talarica, apelido usado para quem se envolve com alguém comprometido, e se mostraram indignados com o fato da Rainha dos Baixinhos por vezes se comportar como “viúva” do piloto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro ponto alto do bate-papo se deu quando Xuxa falou no estremecimento da amizade com Ivete Sangalo, 48. “A gente teve, como toda a amizade, um ponto… Ela discutiu comigo. Ficamos um tempo sem nos falar e depois voltamos a nos falar. Tenho um carinho enorme por ela e uma admiração pelo trabalho, pelo talento… Ela é admirável como pessoa e como artista”, destacou, sem falar o motivo da desavença.

A apresentadora disse que conheceu a cantora quando a banda Eva abriu um de seus shows, na Bahia. “Ela fazia o ‘esquenta’ do meu show ‘Tô de Bem com a Vida’. Tinha umas 35 mil pessoas neste estádio, e veio a Banda Eva para cantar a música ‘alô paixão, alô doçura…’. E eu vendo as pessoas cantando essa música e ela linda… Eu falava: ‘que Eva linda’. Eu achava que o nome dela era Eva”, disse Xuxa.

Depois de ver a cantora baiana no palco, Xuxa quis levá-la para se apresentar no seu programa e pedia para que levassem a Eva. As pessoas não entendiam o que a Rainha dos Baixinhos queria, já que não conheciam artista alguma com esse nome. Até que o mistério foi desfeito: Xuxa descobriu que Eva era Ivete e chamou a banda para se apresentar na atração que comandava.

“Ela é uma pessoa apaixonante. É fácil se apaixonar pela Veveta. Ela tem bom humor, ri dela mesma, quer ser tua amiga, pergunta o que você precisa, o que você quer. Ela cuida, acarinha… Foi muito fácil eu entrar na vida dela e ela entrar na minha”, ressaltou Xuxa, carinhosamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress