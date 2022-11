Gal Costa virou meme nas Olimpíadas por causa de ‘homônimo’ em Tóquio

A geradora de créditos se referiu ao Guilherme Costa, prata nos 800m livres de natação, como “G. Costa” e a internet não perdoou

São Paulo – SP

Aos 77 anos, Gal Costa morreu na manhã desta quarta-feira (9). A vida da cantora, no entanto, não esteve somente ligada à música, já que ela também se relacionou com o esporte. Isso porque, pelo menos por um dia, ela foi nadadora e medalhista olímpica nos 800m livres.

A ‘confusão’ aconteceu durante as Olimpíadas de Tóquio, em 2021. Guilherme Costa ficou em segundo lugar na fase classificatória para a final dos 800m livres de natação. A geradora de créditos se referiu ao brasileiro como “G. Costa” e a internet não perdoou.

A imagem logo ganhou as redes sociais e fez Gal Costa entrar na onda das brincadeiras no Twitter. A cantora, então com 75 anos, compartilhou a imagem e escreveu: “Sou prata em Tóquio! Obrigado pela torcida”.

A publicação contou com diversas reações de fãs, que brincaram com o fato e fizeram referência ao nome da cantora. “Gal Costa é a número 1 do mundo no nado de costas”, escreveu uma pessoa. “Pergunta: O que Gal Costa faz para ganhar medalha? Resposta: NADA”, brincou outro.

Rayssa Leal, que havia conquistado a medalha de prata no skate durante as Olimpíadas, também interagiu com Gal Costa na publicação. “Eu também, tia Gal”, escreveu a atleta, que foi respondida pela cantora: “Parabéns, lindinha”.