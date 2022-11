Gabriela Duarte vai contra Regina Duarte e diz que torce pelo Brasil com Lula

O posicionamento dela acontece três dias após a mãe, Regina Duarte, ser hostilizada durante sua passagem por um teatro na cidade de São Paulo

São Paulo – SP

Filha de Regina Duarte, defensora do governo de Jair Bolsonaro (PL), a atriz Gabriela Duarte resolveu se posicionar contra o que prega a própria mãe. Em seus stories, compartilhou uma mensagem do apresentador e economista Ricardo Amorim que pede apoio a Lula (PT).

Na postagem, Amorim afirma que agora é hora de apoiar o novo presidente e torcer por ele e pelo país para que tudo dê certo. Na publicação, Gabriela, que não costuma tomar partido em discussões políticas, usou as hasgtags #eutorçopelobrasil e #euqueroquetodosganhem.

O posicionamento dela acontece três dias após a mãe, Regina Duarte, ser hostilizada durante sua passagem por um teatro na cidade de São Paulo. Sob gritos de “fora, Bolsonaro” e “aqui não é o seu lugar”, a ex-secretária da Cultura esbanjou sorrisos, mandou beijos e fez poses em resposta a seus detratores.

O episódio ocorreu no Teatro Liberdade, após uma apresentação do espetáculo “Clube da Esquina: Os Sonhos não Envelhecem” –Regina estava na plateia. Gritos a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já eram entoados por alguns dos espectadores.