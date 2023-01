Gabi Martins pediu para namorado cobrir tatuagem do rosto da ex

Em vídeos gravando por Carlinhos Maia, Gabi disse que o namorado fez uma caveira no lugar

São Paulo – SP

Gabi Martins contou nos Stories do Instagram que pediu para o namorado Lincoln Lau cobrir uma antiga tatuagem na perna, com o rosto da ex. O casal está junto há um mês.

“Ele fez tatuagem aí pro passado e eu mandei cobrir. Sabe o que é pior? Ele não tinha tatuagem só para uma ex, ele tinha para duas. Duas!”, disse a ex-BBB.

A cantora mostrou que Lincoln também tinha uma tatuagem no peito para ex: “Aqui, ele cobriu outra tatuagem para ex. Não aprendeu com essa, e fez outra na perna, pra outra ex”.

Em vídeos gravando por Carlinhos Maia, Gabi disse que o namorado fez uma caveira no lugar: “Eu fiz ele apagar a tatuagem da outra, o rosto dela, aí ele fez uma caveira em cima”.