Gabi Martins diz que Viih Tube ajuda na escolha dos ‘contatinhos’

A cantora Gabi Martins, de 25 anos, comentou em entrevista ao site ‘Splash’, do UOL, nesta quinta-feira (11), que recebe alguns conselhos amorosos da amiga Viih Tube, de 21 anos.

“Agora a Viih está ‘sossegada’, mas nós sempre nos apoiamos na hora de escolher um contatinho. Ela me dá conselhos amorosos, diz se acha que o cara pode estar me usando ou quando é golpe”, revelou a ex-bbb e cantora.

Gabi e Viih estão juntas no clipe da canção “Vou te dar trabalho”, da sertaneja em parceria com Mc Danny, que será lançada nesta sexta-feira (12).

A música fala sobre uma pessoa que não quer assumir um relacionamento com outra, e tem ares biográficos, já que Gabi Martins recentemente passou por uma situação levemente semelhante com o ator José Loreto, que atualmente vive um romance com Rafa Kalimann, mas que chegou a negar ter se envolvido com a sertaneja.

Além de Viih Tube, o clipe de “Vou te dar trabalho” também conta com a presença da influenciadora Julia Puzzuoli.