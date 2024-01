Funkeiro e influenciadora se pronunciam após desaparecimento no Chile

A influenciadora Sthefanny Carvalho e o funkeiro MC Kelvin se pronunciaram nas redes sociais após serem encontrados no Chile

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) –

Sthefanny Carvalho e MC Kelvin afirmaram que perderam ou tiveram seus celulares furtados depois de uma festa de Ano-Novo. MC Kelvin disse que na volta do evento os dois deram falta de uma bolsa que estava com dinheiro e os celulares do casal, mas que eles não sabem se a bolsa foi furtada ou perdida e, por isso, não foram à polícia.

O casal disse ter passado o Ano-Novo sem sinal de internet ou celular. Eles teriam ido a uma festa de Ano-Novo na Cordilheira dos Andes.

Eles só teriam conseguido comprar outro celular ontem. Sthefanny e MC Kelvin disseram que após comprar um celular novo, conseguiram entrar em contato com suas famílias. Eles disseram que não pediram para usar o celular de outra pessoa porque notaram que os chilenos “tinham medo” deles.

MC Kelvin negou que os dois tenham sumido para ganhar notoriedade nas redes sociais. Ele afirmou que só ficou sabendo que tinha sido dado como desaparecido no Brasil após ser procurado pela imprensa chilena.

CASAL HAVIA SIDO DADO COMO DESAPARECIDO

A equipe de Sthefanny Carvalho comunicou nesta terça-feira (2) que ela e o namorado, MC Kelvin, estavam desaparecidos no Chile. Em nota oficial, a equipe informou que a jovem estava em Santiago na véspera de ano novo.

Segundo o texto, ela perdeu contato com familiares e amigos após fazer uma publicação em um carro.

Na noite de 31 de dezembro, a influenciadora compartilhou nos Stories do Instagram um vídeo mostrando o interior de um carro. “Ela percorria uma estrada escura, até onde sabemos, na companhia de seu namorado, MC Kelvin.”

Após a publicação do vídeo, o casal perdeu contato com a família e amigos. “Contudo, após essa postagem, familiares e amigos não conseguiram estabelecer contato com o casal, gerando preocupação — sobretudo pelo fato de eles estarem em território estrangeiro.”

Na manhã desta quarta-feira (3), a mãe de Sthefanny disse que a filha entrou em contato na terça-feira à noite. “Eu vim aqui para avisar para vocês que a Sthefanny e o Kevin entraram em contato comigo, graças a Deus. Eu já entrei em contato com a mãe dele, com os familiares dele também e com o Wesley, que é sócio do Kevin e empresário da Sthefanny. Ele já está ciente de que eles estão bem. Está com saúde, isso que importa, está vivo, e isso para mim é o que importa”, disse.