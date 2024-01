Fora da Globo, quem são as apresentadoras da TV aberta com maior número de anunciantes

Mesmo sem a vitrine da líder de audiência, algumas apresentadoras conseguem fechar muitos contratos com marcas de grande valor

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) –

Há vida fora da Globo. Mesmo sem a vitrine da líder de audiência, algumas apresentadoras conseguem fechar muitos contratos com marcas de grande valor. Além de atrair um público consumidor forte, que confia no que anunciam, elas têm forte apelo na internet, levando o prestígio também para as redes sociais.

Desde o início de dezembro, a partir de monitoramento próprio feito pela reportagem, o site F5 acompanhou 15 das mais populares apresentadoras que estão no ar na Record, no SBT, na Band e na RedeTV!. Suas atrações, sejam diárias ou semanais, e suas redes sociais foram monitoradas para contabilizar quantas vezes elas apareciam atreladas a marcas, sem contabilizar os intervalos comerciais dos programas.

A partir desse levantamento, confira abaixo quem são as apresentadoras com maior número de contratos publicitários fora da Globo na TV aberta brasileira atualmente. O ranking leva em conta número de patrocinadores, marcas ou licenciamentos feitos no período acompanhado.

3º LUGAR: ELIANA – SBT

Vice-líder de audiência nas tardes de domingo na TV aberta, Eliana consegue monetizar bem a penetração que tem com o público feminino de classe C, que representa cerca de 40% da audiência de sua atração no SBT. Ao todo, a loira tem oito contratos publicitários ativos, contando ações de merchandising de empresas que anunciam em seu programa. Entre elas, estão empresas alimentícias e dedicadas a beleza feminina.

Vale ressaltar que Eliana já teve mais acordos ativos, mas a apresentadora atualmente seleciona o que entende ser importante e melhor para a sua carreira e imagem pessoal.

2º LUGAR: ANA HICKMANN – RECORD

Mesmo antes de viver um drama pessoal ao ser agredida pelo seu ex-marido, Ana Hickmann já tinha uma grande procura comercial. Ao todo, são dez contratos. Dois deles são fixos e de longo prazo, com empresas de cuidados com a beleza. Todos os outros são por menos tempo, e englobam anúncios em redes sociais e até no Hoje em Dia, atração que comanda nas manhãs da Record diariamente.

Hickmann também consegue faturar com trabalhos pontuais. Em dezembro, por exemplo, ela acertou cinco acordos pontuais para seu Instagram, que conta com 18 milhões de seguidores, para propagandas nas festas de fim de ano.

1º LUGAR: CATIA FONSECA – BAND

Com contrato renovado recentemente com a Band até 2028, Catia Fonseca impressiona pela quantidade de marcas que tem atreladas a ela. Ao todo, somando patrocinadores de seus programas e acordos para suas redes sociais, são 15 marcas. Incluem-se aí empresas como financeiras, de alimentos e até uma montadora de carros.

Muito por conta desse sucesso comercial, Catia consegue se manter nas tardes na Band sem ser um estouro de audiência. Seu programa varia entre 1 e 2 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 207 mil telespectadores na capital paulista). Cogitou-se mudar sua atração para a faixa da manhã, mas os anunciantes em peso preferem o horário vespertino. Bom para Cátia.