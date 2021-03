Filho diz que Reginaldo Faria não é negacionista e foi vacinado contra Covid

Em nota, a Globo também se pronunciou sobre a imunização de Reginaldo Faria. “A notícia é mentirosa e irresponsável

O ator e produtor Marcelo Faria, 49, usou uma rede social para desmentir notícias veiculadas em alguns sites de que o pai, Reginaldo Faria, 83, havia recusado tomar vacina contra Covid-19. E que a decisão teria feito a Globo dispensá-lo da novela “Um Lugar ao Sol”, trama das 21h que está com as gravações interrompidas devido às restrições impostas pela Prefeitura do Rio para conter a pandemia.



“Meu pai fez a segunda dose da vacina contra a Covid-19 há quase duas semanas. Hoje, nós da família, nos deparamos com uma notícia caluniosa sobre este homem incontestável em todos os aspectos”, escreveu Marcelo Faria, em seu perfil no Instagram ao publicar um vídeo no qual o pai é vacinado.



Marcelo Faria cita ainda o título usado para divulgar a notícia: “Reginaldo Faria se recusa a tomar a vacina e Rede Globo tira o ator da nova novela das 21:00” E continua: “Oi??! Quem teve a coragem de fazer uma maldade dessas num momento como este? Espero sinceramente que todos os veículos de comunicação se retratem e declarem as verdades do fato. Estou indignado! Gente podre. Vacina sim, negacionistas não.”



Em nota, a Globo também se pronunciou sobre a imunização de Reginaldo Faria. “A notícia é mentirosa e irresponsável. O ator Reginaldo Faria já tomou as duas doses da vacina, no Rio de Janeiro.” Sobre a participação dele em “Um Lugar ao Sol”, a emissora afirmou que ele foi “afastado de comum acordo”.



“Em relação a ‘Um Lugar ao Sol’, Reginaldo, que tem 83 anos, assim como outros atores do grupo de risco, foi poupado das gravações e afastado do elenco, de comum acordo, para preservar sua saúde. Reginaldo deve fazer uma participação na trama ao final das gravações”, diz a Globo, em comunicado.



Para não pôr em risco, a Globo preferiu retirar o ator que esteve em produções como “Vamp” (Globo, 1991) do elenco, em especial porque seu personagem terá gravações externas aos Estúdios Globo, em uma mansão na zona sul.



Para assumiu o papel do veterano, a emissora escalou José de Abreu, 74, que estava morando na Nova Zelândia havia quase um ano e meio. Nesta terça-feira (23) a Globo anunciou que e as filmagens de séries e novelas deverão ficar suspensas por duas semanas.



Por enquanto as produções que irão continuar são as do BBB 21, Se Joga, É de Casa e Encontro. A emissora tem capítulos gravados com antecedência em produções como “Amor de Mãe” e “Salve-se Quem Puder”. A segunda produção, por exemplo, já possui os 53 episódios finais gravados sob uma série de protocolos de segurança e restrições para minimizar os riscos de transmissão da Covid.



Reginaldo Faria também se pronunciou em seu Instagram. “Oi gente, que confusão é essa? Eu já fui vacinado, já fiz as duas vacinas”, começou o veterano no vídeo. “Eu só saí do personagem porque a Globo quis me poupar, só isso”, explica sobre seu papel.



As informações são da FolhaPress