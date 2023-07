Filho de Zé Vaqueiro nasce com malformação congênita e é encaminhado para a UTI

Em um comunicado compartilhado no Instagram, a equipe do cantor explicou a situação de saúde do filho

O cantor Zé Vaqueiro e sua esposa, Ingra Soares, receberam a chegada do filho Arthur na tarde de segunda-feira (24). Porém, o bebê nasceu com uma malformação congênita relacionada à síndrome da trissomia do cromossomo 13, o que exigiu sua internação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Em um comunicado compartilhado no Instagram, a equipe do cantor explicou a situação de saúde do filho. Enquanto Arthur recebe os cuidados necessários na UTI, a mãe Ingra já recebeu alta hospitalar e está bem. O casal já é pai de Nicole, de 13 anos, e Daniel, de 3 anos.

Em decorrência do delicado momento familiar, os shows do artista foram cancelados até meados de agosto. A equipe de Zé Vaqueiro ressaltou que o foco e dedicação do cantor estão inteiramente voltados para o bem-estar do filho caçula. Eles também solicitaram o apoio dos fãs por meio de orações e compreensão nessa fase desafiadora. A família expressou sua gratidão antecipada pelo apoio recebido.