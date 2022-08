Filho de Victoria Beckham nega briga entre mãe e esposa

O burburinho começou quando Nicola Peltz não usou um vestido da marca da sogra no dia do casamento, optando por Valentino

O modelo e fotógrafo Brooklyn Beckham, 23, afirmou que está tudo bem em meio aos rumores de briga entre sua mãe, a ex-Spice Girl e estilista Victoria Beckham, e sua esposa, a atriz Nicola Peltz. O burburinho começou quando ela não usou um vestido da marca da sogra no dia do casamento, optando por Valentino.

“Aprendi que eles sempre tentarão escrever coisas assim. Eles sempre vão tentar colocar as pessoas para baixo. Mas todo mundo se dá bem, o que é bom”, disse o fotógrafo à Variety em sua última edição “Power of Young Hollywood”.

Nicola também tentou negar qualquer desentendimento com a sogra e disse que as fofocas começaram quando ela não usou um vestido da marca Victoria Beckham no casamento, que aconteceu em abril deste ano.

A atriz afirmou que queria usar um vestido da marca Victoria Beckham, mas a sogra percebeu que seu ateliê não poderia fazer e ela teve que escolher outro. “Ela não disse que você não pode usar. Eu não disse que não queria usar. Foi aí que começaram os boatos.”

Apesar do casal negar a briga, fontes disseram ao Page Six que a atriz e ex- Spice Girls e estilista “não se suportam e não falam” e que “a preparação para o casamento foi horrível”. Segundo as fontes, Nicola não queria que Victoria “fizesse parte do planejamento do casamento” e a “comunicação era mínima.”