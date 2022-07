Filho de Andressa Urach diz que quase morreu pela ‘fé fanática’ da mãe

O jovem fez um vídeo em seu canal no YouTube e na legenda expôs uma suposta negligência da mãe, em um dia que estava passando mal

A relação de Arthur Urach, 17, com a mãe, Andressa Urach, 34, não é nada boa e parece que só piora. O jovem fez um vídeo em seu canal no YouTube e na legenda expôs uma suposta negligência da modelo num dia em que a “fé fanática” dela teria ocasionado uma quase morte dele após tanta dor.

Segundo o jovem, a mãe o ameaça de processo regularmente pelo que posta, mas mesmo assim ele resolveu falar. “Ela postou uma live difamando a mim, a Brenda [namorada] e a família dela por nos apoiar, quando eu pedi para ela apagar isso ela me mandou cuidar da minha vida, então foi o que eu fiz. Me afastei”, começa.

“Ela vem em um vídeo recente falar que já tinha conversado comigo e com a Brenda o que é mentira. Já não é a primeira vez que eu tento me expressar e ela sempre fala que tem um demônio dentro de mim. Então, esse é um dos maiores motivos por eu ter crescido sem saber falar o que eu sinto”, emenda o jovem.

Foto: Reprodução

Na sequência, ele conta sobre o dia em que agonizava de dor na barriga e que Andressa teria sido negligente. “Me levou para a igreja 6 da manhã e foi para o presídio cuidar das pessoas, me deixou com os pastores na igreja e voltou de noite, quando eu tava agoniando de dor. Estava com a minha vida em risco, quase tive uma sepse (foi o que os médicos disseram), tive que fazer uma lavagem estomacal. Quase morri por conta da fé fanática dela”, descreveu Arthur.

Procurada, Andressa ainda não havia respondido as solicitações até a publicação deste texto. Porém, recentemente a modelo disse que o filho primogênito “não é o mesmo filho que criei” e que o jovem era “a maior decepção”.