Filho ‘brasileiro’ da viúva de Elvis diz adorar churrasco e pão de queijo

FELIPE BRANDÃO

SÃO PAULO, SP

O “The Noite” (SBT) desta terça-feira (16) recebe o músico Navarone Garcia, de 34 anos. Filho de Priscilla Presley e do diretor e roteirista brasileiro Marco Garibaldi, ele conta como foi o contato com os parentes brasileiros.

“Descobri minha família aqui mais ou menos cinco anos atrás. Meu primo falou comigo no Instagram e eles sempre souberam da minha existência, desde que eu era pequenininho, mas não sabiam como entrar em contato. Eu respondi, é claro, e poucas semanas depois eu estava no Brasil com a minha família”, relatou ele ao apresentador Danilo Gentili.

“Foi a melhor coisa que eu fiz… Os brasileiros têm uma vibração completamente diferente”. Sobre as coisas que mais gosta na culinária daqui, Navarone afirma: “churrasco, pão de queijo, maracujá. No meu jardim tenho muitos maracujás, mas o americano é diferente, muito pequeno”.

Em outro momento do programa. Danilo questiona se é verdade que ele já deu um soco em alguém da família de Michael Jackson. “Sim, no sobrinho. Era Páscoa e a gente estava fazendo uma corrida para o trampolim. Ele me agarrou e me puxou, aí eu me virei e [simula som de batida]. Duas semanas depois eu recebi uma carta dele pedindo desculpas para mim, por ter me agarrado”.

Navarone comenta ainda sobre seu amor por répteis. Atualmente, ele possui quatro cobras e um lagarto. “Desde que eu era criancinha, sempre gostei delas. Quando saí da casa da minha mãe, aí ganhei um monte de bichos. Em um dado momento cheguei a ter 60. Criava os bichos e cruzava, tinha os filhotes e os vendia”, relata.