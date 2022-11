Filhas de Guga Noblat comemoram demissão do pai da Jovem Pan

Na última semana, o plenário do TSE puniu o grupo em três decisões proferidas em razão de declarações de comentaristas da emissora consideradas distorcidas ou ofensivas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O jornalista Guga Noblat foi demitido na segunda-feira (1º) da Jovem Pan por não defender rádio na polêmica com PT e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e compartilhou reação das filhas após notícia.

Em seu perfil do Twitter, ele aparece brincando com as filhas, Heloisa e Eva, quando diz: “Adivinhem quem não vai mais precisar ir para São Paulo?”.

“Você foi demitido?”, questionou Heloisa. “Sim”, responde Guga. Após a novidade, elas comemoraram com gritos. Na legenda, ele escreveu: “Momento que minhas filhas souberam que fui demitido da Jovem Pan por não defender a rádio”.

Na última semana, o plenário do TSE puniu o grupo em três decisões proferidas em razão de declarações de comentaristas da emissora consideradas distorcidas ou ofensivas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Guga Noblat foi afastado da rádio e, posteriormente, demitido. “Acabo de ser comunicado que estou fora da Jovem Pan por não ter defendido a rádio na história da censura. Estava desde a semana passada afastado e agora é definitivo”, contou.