Filha de Kate Moss choca fãs ao mostrar unhas dos pés compridas e pontudas

A filha de Kate Moss posou em um ensaio para a revista britânica Perfect com as unhas dos pés compridas e pontudas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A modelo Lila Moss, 19, surpreendeu os fãs ao publicar em seu perfil do Instagram uma foto de suas unhas do pé. Na publicação, ela compartilhou uma foto em que segura três cerejas espetadas por várias agulhas com a boca, e em sequência, a foto dos pés com as unhas pintadas de vermelho. “Uma honra ser fotografada pela Zhong Lin para a revista Perfect”, escreveu na legenda.

Nos comentários da publicação, internautas se chocaram e fizeram piadas com as unhas de Lila. “Meu Deus, as unhas me fizeram passar mal”, escreveu um. “Diríamos que são unhas de pés de galinha?”, brincou outro. “Os dedos estão prestes a cortar as pessoas, caramba”, disse um terceiro.

Em setembro do ano passado, Lila ganhou elogios nas redes sociais após participar de um desfile da grife Versace expondo sua bomba de insulina. A jovem revelou ter diabetes tipo um em uma entrevista ao jornal The Kit, em 2020, na época com 17 anos.

“Uma honra, eternamente grata”, escreveu Lila em uma publicação feita em seu Instagram. O desfile da modelo para a Versace aconteceu como parte da Semana de Moda de Milão. “Uma declaração tão maravilhosa, orgulhosa e positiva”, escreveu uma internauta no Twitter, na época.

Nascida em 2002, Lila é fruto do relacionamento de Kate com o editor e empresário Jefferson Winston Hack, criador da revista e selo editorial Dazed & Confused.