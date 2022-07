Filha de Juliano Cazarré deixa UTI: “Estamos muito felizes’

Maria Guilhermina é transferida para o quarto depois de fazer uma cirurgia cardíaca

Juliano Cazarré,41 está feliz e decidiu compartilhar com seus seguidores o motivo de sua alegria. A filha recém-nascida, Maria Guilhermina, saiu da UTI nesta sexta-feira (15) e foi para um quarto no hospital onde está internada em São Paulo.

O ator contou a novidade por meio de uma live no Instagram. “Letícia está bem com a bebê lá em São Paulo e, hoje, graças ao bom Deus, à intercessão poderosa da Virgem Maria e de São José, a todas as missas, terços e orações que vocês têm dedicado à Maria Guilhermina, nossa pequenina e a Letícia foram para o quarto do hospital e saíram da UTI”, comemorou o ator.

“Estamos muito felizes aqui em casa”, concluiu, sem conseguir conter a felicidade pelos avanços da caçula. Na live, Juliano também revelou que Isabel Teixeira, seu par romântico na novela “Pantanal”, emprestou seu apartamento em São Paulo (SP) para o nascimento de Guilhermina. Cazarré está agora no Rio gravando cenas da trama de Bruno Luperi, neto do autor da primeira versão da trama, Benedito Ruy Barbosa, e cuidando dos outros quatro filhos do casal: Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

Maria Guilhermina nasceu no dia 21 de junho e possui uma doença rara, chamada Anomalia de Ebstein, que acomete a válvula tricúspide do coração. A bebê precisou passar por cirurgia cardíaca e estava internada na Unidade de Terapia Intensiva do hospital há quase um mês.