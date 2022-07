Filha de Douglas Silva, Maria Flor quer ser atriz e tem Maisa como referência

Aos 10 anos e com 500 mil fãs nas redes sociais, ela está prestes a estrear na TV

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP

Na internet ela dança, canta e posa para fotos com um desembaraço impressionante. Filha do ator e ex-Big Brother Douglas Silva, Maria Flor, 10, não fala de maneira tatibitate nem quer parecer uma criança prodígio -e é justamente a sua espontaneidade (além do talento, claro) que chamou atenção não só de seus 500 mil seguidores nas redes, mas também dos executivos da Gloob.

Eles a convidaram para sua primeira oportunidade na TV, escalando a menina para o “Fuja Se For Capaz 2”, uma competição entre crianças que vai testar a habilidade delas em fugir de alguns desafios em salas temáticas. “Como o jogo exige pensamento rápido, acho que o meu lado de liderança vai ajudar”, diz Flor, cheia de maturidade para seus 10 anos.

Ela tem maturidade também para perceber a importância profissional de sua participação no reality. “Eu acho que é uma porta de entrada, preciso aproveitar a oportunidade”, admite ela, que se destacou nas redes sociais com suas interações quando o pai estava no reality da Globo. Fez aquela corrente pra frente, e deu certo. Douglas foi o terceiro colocado, indo “muito além” do que ele mesmo esperava.

“Eu acho que o ajudei a ir mais longe no BBB, até porque eu via muitos comentários que diziam que começaram a torcer por ele por minha causa”, conta Maria Flor, que não é boba nem nada e sabe que o pai agora pode dar aquela força também usando sua visibilidade e força nas redes. “Ele vai me ajudar muito nessa torcida por mim”.

Inspirações? Além do pai, é nas atrizes Maisa Silva, 20, e Larissa Manoela, 21, que ela se espelha, até por uma questão de identificação: as duas começaram novinhas na carreira e cresceram na TV, aos olhos dos espectadores. À espera de um teste para entrar de vez na dramaturgia, Maria Flor tem uma certeza: mesmo que tudo corra às mil maravilhas em sua carreira de atriz e influenciadora, ela não vai parar de estudar. Não mesmo. “Sei que é essencial”, diz.