Filha de Ana Maria Braga diz que vacina da Covid é ‘agenda satanista’

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) –

A filha mais velha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis surpreendeu seus seguidores ao dar sua opinião sobre a vacina contra a Covid-19. A professora do hatha yoga chamou de “agenda satanista” a imunização contra doença e que considera um “absurdo” a campanha de vacinação do Ministério da Saúde.

Mariana publicou uma foto da família e um seguidor quis saber sobre a vacinação. “A sua família tomou a vacina de Covid? E o que você acha dessa obrigatoriedade do Ministério da Saúde?”. Ela respondeu: “Absurdo total. Agenda satanista. Contramão do mundo!”. Ela ainda indicou aos internautas que seguissem dois perfis de médicos que questionam a eficácia das vacinas.

Outra seguidora, então, perguntou se os filhos de Mariana são vacinados. “Falo desse assunto em mensagem privada somente”, ela respondeu. Outra fã comentou que pensava igual à filha de Ana Maria Braga, mas tomou duas doses de vacina contra Covid-19 “por causa da obrigação de tomar”. “Crime humanitário”, concluiu Mariana.

Mariana é mãe de quatro filhos: Joana, 12, e Maria, 9 – de sua relação com o ex, Paschoal Feola-; um menino chamado Varuna, de dois, e a recém-nascida Hima. Os dois últimos são do seu atual casamento com o mestre de yoga Badarik González.