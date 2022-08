Filha de Alec Baldwin rebate comentário sobre procedimento estético

A modelo compartilhou uma selfie em meio a álbum de fotos aleatórias no perfil e um fã elogiou seus lábios, insinuando haver preenchimento labial

CAROLINA LEAL

SÃO PAULO, SP

A filha do ator Alec Baldwin, Ireland Baldwin, de 26 anos, ironizou comentário sobre procedimento estético no rosto em post do seu Instagram.

A modelo compartilhou uma selfie em meio a álbum de fotos aleatórias no perfil e um fã elogiou seus lábios, insinuando haver preenchimento labial. “Quem fez seus lábios fez um trabalho incrível”, escreveu o seguidor.

Antes de Ireland responder, uma fã esclareceu que a artista é filha de Kim Basinger: “Você sabe quem é a mãe dela, certo? Arrisco dizer que esses lábios são herdados. Mas eu concordo. Lindos”.

Em seguida, a filha de Alec respondeu em tom de ironia. “Minha mãe fez eles no útero”, afirmou.

Recentemente, Ireland Baldwin contou que fez um aborto para interromper uma gravidez e que foi estuprada alguns anos antes, quando ainda era adolescente.