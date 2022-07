Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis comemora primeiro mês de Romeo

Eles estão juntos de 2014. Cássio já é pai de Noah, de 14 anos, de seu relacionamento com a atriz Dani Winits

Fernanda Vasconcellos, de 37 anos, compartilhou uma foto em que mostra parte do rostinho de Romeo, seu filho com Cássio Reis, no primeiro mêsversário do bebê. A atriz postou um registro nos stories com o nariz e a boca do pequeno.

Ainda no Instagram ela postou uma foto comemorando a data com Cássio Reis e o Romeo em uma mesa de festa, com balões. A atriz deu à luz o primeiro filho com o ator no dia 28 de junho, em São Paulo.

Fernanda e Cássio estão juntos de 2014. Cássio já é pai de Noah, de 14 anos, de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits.