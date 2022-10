Fernanda Paes Leme revela aborto espontâneo: ‘Vi ali que queria ser mãe’

No final de 2021, depois que a apresentadora retirou um DIU, descobriu que estava grávida do noivo Victor Sampaio

No final de 2021, depois que a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, 39, retirou um DIU, descobriu que estava grávida do noivo Victor Sampaio. Porém, pouco tempo depois ela perdeu o bebê num aborto espontâneo. A revelação foi feita por ela no podcast Mil e Uma Tretas.

“Fiquei em choque e muito feliz. Contei para o Victor que ficou mais feliz ainda. No dia seguinte voltei para São Paulo. Cinco dias depois tive um sangramento e descobri que tinha perdido”, disse. Segundo ela, sua menstruação havia atrasado, mas imaginava que fosse por causa do método contraceptivo retirado. Um teste de farmácia revelou a gestação.

Com o episódio, a atriz afirma que foi difícil lidar com o “luto invisível” apesar de nunca ter tido a vontade de ser mãe. “A primeira pessoa a descobrir é você. Você tem que administrar a sua dor e a dor do outro. Todo mundo te fala: ‘é normal’. Não, normal não pode ser. Pode ser comum. As pessoas tentam amenizar a sua dor, mas tudo que você quer é um abraço. Fiquei muito mal. Vi ali que queria ser mãe.” Após o drama pelo qual passou, Fernanda congelou óvulos.

Outro relato importante foi o da atriz Mônica Martelli, 54, que antes de ter sua filha, Julia, hoje com 13 anos, diz ter sofrido três abortos. “A primeira gravidez perdi com quatro semanas, tinha 33 anos. A segunda estava com dez semanas e a terceira com três meses. Engravidei da Julia aos 40. Na segunda tive que fazer uma curetagem (procedimento para remoção de restos de um aborto incompleto)”, comentou.