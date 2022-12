Fernanda Lima sai da Globo após 18 anos com encerramento de contrato

Apresentadora do ‘Amor e Sexo’ afirma que quer deixar seu futuro livre para projetos com concorrentes

A apresentadora Fernanda Lima não vai renovar seu contrato com a TV Globo, sua casa há 18 anos, segundo disse a uma reportagem do portal iG.

“Não sei o que será do futuro, eu quero deixar um pouco livre”, disse ela em entrevista durante a premiação TikTok Awards. O compromisso dela com a empresa se encerra em janeiro e as partes já concordaram que ela não será renovada.

Lima comandava o programa Amor e Sexo, que falava sobre sexualidade de forma lúdica e desprendida nas noites da emissora e não deve mais existir. Ela também participou como atriz de novelas como “Bang Bang”, de 2005, logo depois que migrou da MTV para a emissora de maior audiência do país.

“Dá uma sensação de liberdade, de que novas coisas vão acontecer. Durante todo esse processo, fui muitas vezes procurada, assediada”, afirmou, se referindo a casas concorrentes. “Então, é legal saber que eu vou poder olhar para outros projetos e, talvez, aceitar outras coisas”

A mudança faz parte de uma tendência da Globo de enxugar seu quadro fixo para fechar contratos com artistas por obra ou projetos específicos, cortando gastos e liberando seu elenco para participar de programas da concorrência.