Felipe Neto explica postagem de emoji de grávida após levantar boato de que seria pai

O influenciador Felipe Neto explicou a postagem que havia feito neste domingo, 13, com um emoji de grávida. “Hoje é Dia dos Pais e tenho uma novidade para contar”, havia escrito ele em uma publicação feita no Twitter, o que levantou boatos de que seria pai.

Mais tarde, porém, Felipe esclareceu que sua madrasta está grávida e que ele se prepara para receber “um novo irmãozinho ou irmãzinha”. O influenciador é irmão de Luccas Neto e também de Carolina.

“Nossa família vai crescer. Hoje, no Dia dos Pais, posso contar a novidade”, escreveu em uma publicação no Instagram em que aparecia ao lado da irmã e do pai. “Meu pai (o incansável) e sua esposa estão grávidos. Estou muito feliz”, completou.

Felipe também declarou amor pelo pai, desejando feliz Dia dos Pais. “Que você continue povoando a Terra, já que o teu mais velho não cumpre essa função”, brincou.

Estadão Conteúdo